Вирішила втерти носа колишньому: Кім Кардашян з'явилася на публіці в розкішному образі

Навіть такі знамениті красуні як Кім, чепуряться, побоюючись зустрічі з колишнім.
Світська левиця, учасниця реалітішоу та бізнесвумен вкотре здивувала нас своїм луком, адже вбралася від ніг до голови в Balenciaga не заради походу на Тиждень моди чи фотосесі, а щоб відвідати баскетбольний матч своєї старшої дочки Норт у Лос-Анджелесі.
На знаменитості були чорні спортивні штани, водолазка з рукавичками, гостроносі черевики та сонцезахисні окуляри.
У руці Кардашян тримала гламурну сумку, усипану стразами, а ось її довге висвітлене волосся просто було розпущене. Також лук доповнювали макіяж із блиском на губах.
Але ось що цікаво, раніше на подібні заходи Кім так не вбиралася і віддавала перевагу простішим образам. Ймовірно, за повного параду на спортивний матч вона прийшла, оскільки там також був і її колишній чоловік Каньє Вест. Пара ледь не перетнулася перед заходом.
Нагадаємо, що вони розлучилася після семи років шлюбу, в якому у них народилося четверо дітей. Каньє після розлучення з колишньою та її родиною не ладнає і часто ображає їх у соцмережах та інтерв'ю.
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