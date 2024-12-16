Вирішила зберегти для себе: Майлі Сайрус викупила сукню, в якій отримала першу "Греммі"

Тепер це культове вбрання буде в її особистому архіві.

Цього року на церемонії "Греммі" співачка Майлі Сайрус вперше за свою кар'єру здобула золоту статуетку. Сукню для такого грандіозного заходу вона теж обрала особливу - вбрання створене модельєром Бобом Макі для колекції 2002 року, яка називалася To Broadway With Love.

У цій сукні Майлі виконала свій мегахіт Flowers на сцені церемонії нагородження. Вбрання розкішно сяяло і "рухалося" разом з нею під час танцю.

Проте сукня на той момент не належала співачці, їй його надали для виступу в оренду. Через кілька місяців після її тріумфу сукню виставили на продаж на аукціоні Julien's Auctions.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Ця сукня була прикрашена сотнями леліток і вирізом спереду, що оголює живіт. Вона має багато спільних деталей з дизайнами, які модельєр створював для таких легенд як Тіна Тернер, Даяна Росс та Шер у 1970-х та 80-х роках.

Майлі взяла участь в аукціоні і купила вбрання для особистого архіву. Кошти, отримані від продажу сукні, були передані аукціонним домом до благодійної організації MusiCares.

"Цей виступ став поворотним моментом у моєму житті, і підтримка Боба Макі в його організації для мене означає дуже багато", — сказала співачка.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

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