Вирізи на животі і голі плечі: яке вбрання Кім Кардашян носила у Ватикані

Кім вибрала для прогулянки не найвдаліший образ.

40-річна суперзірка Кім Кардашян вирушила на канікули до Італії і вирішила провести час в Римі, а також відвідати Ватикан. Для екскурсії до Ватикану знаменитість обрала світле вбрання, яке багато хто із її шанувальників розкритикував за надмірну відвертість.

Річ у тім, що Кім одягла білу максісукню від бренду Barragan. Вбрання було мереживним і з бежевою підкладкою, через що створювалася ілюзія прозорості, також на животі та спині у сукні були ефектні вирізи, а плечі сукні Кім спустила.

Кім Кардашн / Instagram Кім Кардашян

Доповнили це вбрання босоніжки і сонцезахисні окуляри в світлій оправі від Balenciaga.

Через критику публіки Кім опублікувала пост, в якому пояснила, що під час відвідування базиліки Святого Петра і Сікстинської капели вона прикрилася і опублікувала фото з чорним шкіряним плащем.

Кім Кардашн / Instagram Кім Кардашян

"У нас були неймовірні враження від поїздки Ватиканом. Було чудово мати можливість на власні очі побачити усі культові витвори мистецтва, архітектури і давньоримські скульптури, особливо роботи Мікеланджело. У нас навіть була можливість переглянути їхній особистий архів халатів, які носили всі папи в історії, починаючи від 1500-х років. Дякую @ocspecial за організацію візиту. (Не хвилюйтеся, я дотримувалася дрескоду і повністю прикривалася, перебуваючи в базиліці Святого Петра і Сікстинській капелі)", — написала Кардашян.

Компанію під час прогулянки Кім склала супермодель Кейт Мосс і її 18-річна дочка Ліла, які теж зараз відпочивають у Італії.

Кім Кардашн / Instagram Кім Кардашян

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Кім Кардашян у купальниках (20 фото)

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