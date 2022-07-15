"Вирости. Поважай людей": Флоренс П'ю розкритикували за оголені груди, але вона поставили хейтерів на місце

Минулої п'ятниці в Римі відбувся показ Модного дому Valentino, однією з гостей якого стала 26-річна британська акторка Флоренс П'ю. Багато шанувальників кіно можуть пам'ятати дівчину за ролями в таких фільмах як "Сонцестояння", "Маленькі жінки" та "Чорна вдова".

На захід зірка прийшла у фірмовому кольорі Дому Valentino – яскраво-рожевому під назвою PP Pink. Цей відтінок нагадує той, що ввела в моду Ельза Скіапареллі, але все ж трохи яскравіший і ближчий до неонового. У цьому вже культовому відтінку була виконана довга напівпрозора сукня з фатину, яку одягла Флоренс. Вбрання мало американську пройму, а горловину та поділ прикрашали рюші. Образ дівчина доповнила біжутерією від Valentino, високими туфлями та гламурною мінісумкою зі стразами.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Однак цей неймовірно ніжний і гламурний лук викликав неймовірний хейт в Інтернеті у бік дівчини. Образи лилися від зовсім незнайомих для Флоренс чоловіків. А все через те, що сукня акторки просвічувалася і було видно її груди та соски. Багато хто з коментаторів писали дівчині, що в неї занадто маленькі груди, що вони пласкі і взагалі так з'являтися вона на публіці не мали права.

Флоренс П'ю / Фото: instagram.com/florencepugh

Флоренс П'ю / Фото: instagram.com/florencepugh

Флоренс П'ю / Фото: instagram.com/florencepugh

Флоренс П'ю / Фото: instagram.com/florencepugh

Флоренс П'ю / Фото: instagram.com/florencepugh

Флоренс П'ю / Фото: instagram.com/florencepugh

Флоренс П'ю / Фото: instagram.com/florencepugh

Після резонансу, який викликало це вбрання, акторка вирішила не мовчати, а поставити хейтерів на місце та опублікувала пост у Instagram.

"Послухайте, я знала, коли одягла цю неймовірну сукню від Valentino, я знала, що варто сподіватися на коментарі та реакції. Будь то негатив чи позитив, ми всі знали, що робимо.

Я була рада носити її, я ні секунди не нервувала. Ні до того, як одягла сукню, ні під час, ні навіть зараз, після.

Було цікаво спостерігати і бути свідком того, як легко чоловікам "знищувати" жіноче тіло, привселюдно, гордо, у всіх на очах. Ви навіть використовуєте для цього свої посади та робочі імейли у вашій біографії?

Це не вперше і точно не востаннє, коли жінка почує, що щось не таке з її тілом від натовпу незнайомих людей. Що хвилює, то це те, наскільки вульгарні можуть бути деякі з вас, чоловіків.

На щастя, я змирилася з особливостями мого тіла, які роблять мене мною. Я задоволена всіма "недоліками", на які я не могла дивитися, коли мені було 14. Так багато хто з вас хотів агресивно дати мені зрозуміти, як ви розчаровані моїми "малесенькими цицьками" або як мені повинно бути соромно за те, що я така "плоскогруда".

Я довго жила у моєму тілі. Я знаю розмір своїх грудей і мене це не лякає.

Що більше турбує. Чому ти так боїшся грудей? Маленьких, великих, правої, лівої, жодної… Чому це так лякає? Це змушує мене задуматися, що з тобою сталося, що ти так голосно засмучений розміром моїх цицьок і тіла..?

Я дуже вдячна, що виросла в сім'ї з дуже сильними, могутніми, пишними жінками. Ми були виховані, щоб набувати сили у складках нашого тіла. Говорити про комфорт. Моєю місією в цій індустрії завжди було говорити "до біса це і до біса інше", коли хтось стверджує, що є сексуальним і привабливим, а що ні.

Якщо вам так легко публічно образити жінок у 2022 році, то відповідь така – ти нічого не розумієш. Вирости. Поважай людей. Поважій тіла. Поважій усіх жінок. Поважій людей. Життя стане набагато легшим, я обіцяю. І все через два милих маленьких сосочка".

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

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