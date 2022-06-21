Вирушила у подорож: роздивляємося образ Дженніфер Лопес для літака

Для перельоту на приватному літаку знаменитість обрала зручний лук, але все ж таки поєднувала його з босоніжками на дуже високих підборах.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками у Instagram коротким відео своєї майбутньої подорожі. У ролику не було музики та звуку, а саму зірку хтось знімав, доки вона йшла до свого приватного літака.

В образі для подорожі зірка традиційно змішала гламур та розкіш, які дуже любить. На Дженніфер був легкий шовковий костюм-піжама від бренду Nahmias, який вона поєднала з маленькою сумкою Valentino яскравого кольору, що явно їй самій дуже подобається, тому що артистка, піднімаючись трапом, похизувалася нею на камеру. Також у цьому образі були ще білі босоніжки на дуже високому підборі з платформою від Gucci, сонцезахисні окуляри у колір сумки та кілька прикрас.

Дженіфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер велика шанувальниця оригінальних та люксових сумок і в її колекції є не один іменитий бренд. Однак ця яскраво-рожева сумка Napa із золотими деталями від Valentino, попри свій невеликий розмір, коштує 2800 доларів.

Дженіфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

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