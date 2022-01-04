Вирушили у подорож: Вікторія Бекхем поділилася романтичним знімком із чоловіком

Знамените подружжя проводить час разом з дітьми та батьками.

На Новий рік сім'я Бекхемів вирушила на відпочинок у теплі краї, але Вікторія на своїй сторінці у Instagram тримає шанувальників у курсі подій та ділиться сімейними знімками. На одному із опублікованих дизайнеркою фото вона позувала на яхті зі своїм чоловіком Девідом. Пара обіймалася і була дуже щасливою.

Вікторія одягнена в чорну мінісукню, що дуже нагадує ті, які вона носила за часів своєї участі в Spice Girl, а Девід одягнув шорти, білу футболку та кепку.

Також з подружжям відпочивають їхні діти, батьки Вікторії та наречена Брукліна Нікола Пельтц. Деякі їхні фото дизайнерка опублікувала в Instagram Stories.

Батьки Вікторії та її старший син Бруклін / Instagram Вікторії Бекхем

Мама Вікторії, Бруклін, Нікола та Гарпер / Instagram Вікторії Бекхем

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