Вірусний танець із TikTok: чому всі танцюють під пісню Bloody Mary

Після перегляду цих роликів, ви не лише захочете переглянути новий серіал Netflix, але й станцювати під стару пісню пісню Леді Гаги.

Завдяки соцмережі TikTok старі та вже давно забуті пісні переживають другу хвилю популярності.

Спочатку це трапилося з ветераном української естради Степаном Гігою та його піснею "Це сон", яка розривала соцмережу креативними роликами зумерів, а ось після виходу серіалу Тіма Бертона "Венздей", відродилася з попелу й пісня Леді Гаги Bloody Mary, але в іншій обробці, швидшій.

Але що кумедно, цей трек у серіалі не з'являвся, там головна героїня, яку грає Дженна Ортега, танцює під пісню Goo Goo Muck американського панк-гурту The Cramps.

Трек же Гаги відродився через винахідливих тіктокерів, які наклали її на відео з танцем Ортеги. Так у TikTok з'явився новий тренд і активні користувачі знімають кумедні відео з танцями, як у Венздей із серіалу. Декілька креативних відео ми зібрали нижче.

@itsnotnianaaaaa i am obsessed with that dance scene bro. jenna killled thaaaaaattt as wednesday ♬ original sound — main account got banned

До речі, пісня Bloody Mary увійшла до другого альбому Леді Гаги Born This Way, який вийшов у травні 2011 року. Вона є баладою, де співачка захоплюється Марією Магдалиною. Через шалену популярність пісні, через 11 років після релізу, вона знову опинилася в чартах у всьому світі.

А якщо ви ще не встигли подивитися сам серіал, саме час це зробити, адже він зараз теж у трендах. У ньому розповідається історія про Венздей Адамс, яка навчається в академії Nevermore. Дівчині належить освоїти екстрасенсорні здібності, щоб зупинити місцевого серійного вбивцю та розкрити давню таємницю батьків.

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