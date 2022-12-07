Вірусний танець із TikTok: чому всі танцюють під пісню Bloody Mary

Після перегляду цих роликів, ви не лише захочете переглянути новий серіал Netflix, але й станцювати під стару пісню пісню Леді Гаги.
Завдяки соцмережі TikTok старі та вже давно забуті пісні переживають другу хвилю популярності.
Спочатку це трапилося з ветераном української естради Степаном Гігою та його піснею "Це сон", яка розривала соцмережу креативними роликами зумерів, а ось після виходу серіалу Тіма Бертона "Венздей", відродилася з попелу й пісня Леді Гаги Bloody Mary, але в іншій обробці, швидшій.
Але що кумедно, цей трек у серіалі не з'являвся, там головна героїня, яку грає Дженна Ортега, танцює під пісню Goo Goo Muck американського панк-гурту The Cramps.
Трек же Гаги відродився через винахідливих тіктокерів, які наклали її на відео з танцем Ортеги. Так у TikTok з'явився новий тренд і активні користувачі знімають кумедні відео з танцями, як у Венздей із серіалу. Декілька креативних відео ми зібрали нижче.
@heyitsbessma Це означає, що gonna dance every party from now on #wednesday #wednesdayaddams ♬ original sound — main account got banned
@emilymeding Double trouble #wednesday #wednesdayaddams #jennaortega #addamsfamily #wednsdaydance #fakebody #fyp #dance #trend #viral #fypshi ♬
@rickypond Come Dallin ви знайдете одну роботу. Finished watching Wednesday tonight can't wait for season2 #bloopper #rickypond #dancingdad #dallinpond #fatherson #fatherandson #wednesday #netflix ♬ оригінал
@derekhough Wednesday vibes #wednesdayaddams #wednesday ♬ original sound — main account got banned
@itsnotnianaaaaa
i am obsessed with that dance scene bro. jenna killled thaaaaaattt as wednesday♬ original sound — main account got banned
До речі, пісня Bloody Mary увійшла до другого альбому Леді Гаги Born This Way, який вийшов у травні 2011 року. Вона є баладою, де співачка захоплюється Марією Магдалиною. Через шалену популярність пісні, через 11 років після релізу, вона знову опинилася в чартах у всьому світі.
А якщо ви ще не встигли подивитися сам серіал, саме час це зробити, адже він зараз теж у трендах. У ньому розповідається історія про Венздей Адамс, яка навчається в академії Nevermore. Дівчині належить освоїти екстрасенсорні здібності, щоб зупинити місцевого серійного вбивцю та розкрити давню таємницю батьків.
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