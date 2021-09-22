Висхідна зірка моделінгу: 18-річна дочка Кейт Мосс продефілювала на новому показі

Для цього шоу дівчина повністю висвітлила брови.

Ліла Грейс Мосс Гек дебютувала на подіумі минулого року під час показу бренду Miu Miu і відтоді активно розвиває свою модельну кар'єру. Допомагає і просуває дівчину її мати — супермодель 90-х Кейт Мосс.

Висхідна зірка з того часу вже встигла знятися для безлічі обкладинок і взяти участь в показі кутюрної колекції Dior. Вчора ж Ліла продефілювала на показі британського дизайнера Річарда Квінна під час показу його колекції весна-літо 2022, який відбувався в Лондоні в межах Тижня моди.

У новій колекції Річард Квінна представив багато варіантів комбінезонів і один з них демонструвала юна Мосс. Ліла з'явилася на подіумі в червоному вбранні без бретелей і з плісуванням і штанинами, які перетікали у взуття.

Ліла Мосс / Getty Images

Шию моделі прикрашало кольє, волосся було зібране, а на обличчі візажисти зробили їй макіяж без акцентів: щільний тон, знебарвлені брови, відсутність контурингу і помади. Було враження, що косметики на обличчі у дівчини і зовсім немає.

Ліла Мосс / Getty Images

Мама моделі Кейт Мосс сиділа в першому ряду і уважно спостерігала за дочкою і її дефіле.

Кейт Мосс / Getty Images

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