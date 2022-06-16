Висхідна зірка моди: 19-річна дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс на заході у Лондоні

Юна модель і дочка легендарної Кейт Мосс, 19-річна Ліла, відвідала захід у Лондоні.

Дівчина з'явилася на вечірці-прев'ю літньої виставки Королівської академії мистецтв і традиційно продемонструвала дуже легкий і невимушений лук. Цього разу модель одягла коротку коричневу спідницю та досить оригінальну триколірну блузу, яку розстебнула, щоб було видно спідницю.

Образ доповнили чорні босоніжки на високих підборах. Волосся Ліла зібрала, макіяж на її обличчі був дуже натуральним.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідали британська аристократка Амелія Віндзор та дівчина Ромео Бекхема – Міа Ріган.

Амелія Віндзор та Міа Ріган / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ліла хворіє діабетом першого типу, у разі якого інсулін у тілі не виробляється, тому вона користується спеціальним пристроєм, який кріпиться на тіло і доставляє ліки в організм безперервно. Фактично цей апарат імітує роботу підшлункової залози. З інсуліновою помпою вона неодноразово виходила на подіум.

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