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Вишиванки війни: дизайнерка вплітає в орнаменти символи, народжені широкомасштабним вторгненням

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Вишиванки війни: дизайнерка вплітає в орнаменти символи, народжені широкомасштабним вторгненням

Сумська майстриня створила нову колекцію вишиваних суконь та сорочок, яку назвала "Вишиванки війни".

Повномасштабне вторгнення вилилося в творчості дизайнерки Світлани Вовк у несподівані орнаменти, в яких знайшлося місце і байрактарам, і бавовні, і колоскам пшениці.

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Дизайнерка створила вишиванки, присвячені містам України: Суми, Київ, Ірпінь – у кожного свій орнамент. Спільне  єдине – вони з’явилися під час великої війни.

Кожна сукня – особлива, каже дизайнерка. Чорним по сірому вигаптувала вона рідні нескорені Суми. Багато сонця – то Одеса. Там її заскочила війна. Блакить Дніпра та собори – її улюблений Київ. Тризубами та патріотичними гаслами прикрасила  вишиванку "Маріуполь" – за ним дуже сумує.

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На багатьох вишивках – золотаві колоски: вони з’явилися, коли від ворожих обстрілів масово горіли пшеничні поля.

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Нові орнаменти народжувалися чи не щодня, каже Світлана, втім, тривалий час залишалися на папері. Знову стати до роботи надихнули ЗСУ. Всі вишиванки з’явилися в період звільнення Херсона.

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Зараз дизайнерка шукає нитки, які світяться в темноті, бо тепер скрізь – відключення електроенергії.

Повномасштабне вторгнення вилилось у несподівані орнаменти вишиванок

Повномасштабне вторгнення вилилось у несподівані орнаменти вишиванок

Дуже пишається дизайнерка тим, що її вироби одягають на фронті, і вже готує вишиванки до дня перемоги.

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Дата публікації
Перегляди
451
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