Вишиванки війни: дизайнерка вплітає в орнаменти символи, народжені широкомасштабним вторгненням

Повномасштабне вторгнення вилилося в творчості дизайнерки Світлани Вовк у несподівані орнаменти, в яких знайшлося місце і байрактарам, і бавовні, і колоскам пшениці.

Дизайнерка створила вишиванки, присвячені містам України: Суми, Київ, Ірпінь – у кожного свій орнамент. Спільне єдине – вони з’явилися під час великої війни.

Кожна сукня – особлива, каже дизайнерка. Чорним по сірому вигаптувала вона рідні нескорені Суми. Багато сонця – то Одеса. Там її заскочила війна. Блакить Дніпра та собори – її улюблений Київ. Тризубами та патріотичними гаслами прикрасила вишиванку "Маріуполь" – за ним дуже сумує.

На багатьох вишивках – золотаві колоски: вони з’явилися, коли від ворожих обстрілів масово горіли пшеничні поля.

Нові орнаменти народжувалися чи не щодня, каже Світлана, втім, тривалий час залишалися на папері. Знову стати до роботи надихнули ЗСУ. Всі вишиванки з’явилися в період звільнення Херсона.

Зараз дизайнерка шукає нитки, які світяться в темноті, бо тепер скрізь – відключення електроенергії.

Повномасштабне вторгнення вилилось у несподівані орнаменти вишиванок

Дуже пишається дизайнерка тим, що її вироби одягають на фронті, і вже готує вишиванки до дня перемоги.

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