Вишукана елегантність: Бейонсе в образі total black похизувалася сексуальним бюстом

Бейонсе опублікувала в Instagram свій вишуканий та елегантний аутфіт у всьому чорному, в якому вона відвідала осінній галаконцерт New York City Ballet Fall Fashion, який відбувся у Нью-Йорку.

Попдіва одягла костюм від бренду Sergio Hudson, а на плечі накинула чорне пальто. Шию вона прикрасила розкішним кольє.

Жакет мав сексуальне декольте, яке Бейонсе продемонструвала на камеру.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Приміряла артистка й інший чорний жакет, у якому показала спокусливий бюст.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Бейонсе зробила ідеально рівне укладання, вечірній макіяж і одягла на обличчя чорні окуляри. Вийшло дуже ефектно.

Читайте також: