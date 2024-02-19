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Виставила груди: Кара Делевінь у прозорій сукні з глибоким вирізом прийшла на вечірку

Виставила груди: Кара Делевінь у прозорій сукні з глибоким вирізом прийшла на вечірку

Виставила груди: Кара Делевінь у прозорій сукні з глибоким вирізом прийшла на вечірку

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

31-річна модель мала спокусливий вигляд на івенті.

Кара Делевінь відвідала вечірку British Vogue And Tiffany & Co. Celebrate Fashion And Film Party 2024, яка відбулася у Лондоні.

Там модель з'явилася у спокусливому образі. На ній була прозора чорна сукня, прикрашена камінням, із колекції весна-літо 2024 бренду Stella McCartney. Головний акцент у її аутфіті був на глибокому декольте, який підкреслив її сексуальні груди.

Кара Делевінь / © Getty Images
Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Свій лук Кара доповнила чорними босоніжками. Із прикрас вона використала лише каблучки з камінням.

Делевінь розпустила волосся і зробила макіяж із чорними стрілками.

Нагадаємо, на заході побувала також Кая Гербер, яка сяяла у мініатюрній золотій сукні з торочкою від Celine.

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