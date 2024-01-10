Виставила груди напоказ: акторка у прозорій і екстремально короткій сукні прийшла на вечірку

Александра Андервуд обрала для свого виходу відверте вбрання.
Американська акторка Александра Андервуд відвідала вечірку у Лос-Анджелесі. Там зірка постала у провокаційному аутфіті.
Дівчина була одягнена у прозору білу екстремально коротку сукню, розшиту стразами, бісером і перлами. Вбрання мало торочку з перлами різного розміру і глибоке декольте, яким вона притисла свій пишний бюст.
Аутфіт Андервуд доповнила прозорими босоніжками на шпильках і лаконічними золотими сережками-кільцями. Вона зробила акуратне укладання, макіяж із нюдовою помадою та пишними накладними віями, а також французький манікюр із акцентним чорним кольором.
Нагадаємо, акторка Джерні Смоллетт на церемонію вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі прийшла у мереживній сукні кольору марсала від бренду Louis Vuitton.
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