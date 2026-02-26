Вітаміни, лід і масажі: дівчина-модель Леонардо Ді Капріо розповіла, як готується до виходу на подіум

Вітторія Черетті

Реклама

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — поділилася з Vogue France своїми секретами підготовки до виходу на подіум.

Вітторія Черетті

«Я вмиваю обличчя, наношу зволожувальний і сонцезахисний креми, розчісую брови гелем, а потім завиваю вії. Якщо в мене є справи вранці, я швидко роблю макіяж, тобто наношу консилер і бронзер або рум’яна», — розповіла італійка, як починається її ранок. І додала, що їсть на сніданок: «Якщо хочеться чогось солоного, я люблю яєчню-базіку або тост з авокадо, якщо ж хочеться чогось солодкого, я тішу себе круасаном чи йогуртом з гранолою і медом».

Щоб швидко підбадьоритися після довгих перельотів, Вітторія наповнює миску водою, кубиками льоду і скибочками огірка та занурює туди обличчя.

Реклама

Черетті зізналася, що під час Тижня моди вживає прополіс, омега-3 та ашваганду, а в мінібарі номера готелю завжди тримає патчі під очі. Після виходів на подіум модель полюбляє прийняти гарячий душ, щоб змити всю напруженість дня, а потім іде на вечерю з друзями.

Вітторія Черетті / Фото: instagram.com/voguefrance

Також італійка розповіла, що любить сауну, після якої приймає холодний душ, а також масаж, який робить мінімум раз на тиждень.

Зазначимо, що Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Раніше, нагадаємо, Вітторія Черетті в білій сукні винесла італійський прапор на відкритті Олімпійських ігор-2026.