Витончена та вишукана: француженка Маріон Котіяр вийшла на червону доріжку у сукні з рукавами-квітами

49-річна французька акторка Маріон Котіяр відвідала червону доріжку 75-го Берлінського кінофестивалю, який триває у Німеччині від 13 до 23 лютого. У межах цього заходу публіці презентували картинку "Крижана вежа", в якій Маріон зіграла головну роль.

Для своєї появи перед камерами акторка обрала білу довгу сукню від французького Модного дому Chanel із кутюрної колекції весна-літо 2025, яка була представлена публіці в Парижі ще не креативним директором бренду, а творчою студією з кількох дизайнерів Chanel, які працювали над нею. Сукня виготовлена з трохи шимерної тканини і прикрашена оригінальними рукавами-квітами. У верхній частині та талії сукню прикрашав також чорний оксамит. Образ Маріон доповнила лише ніжним макіяжем та простою зачіскою з розпущеним волоссям.

Маріон Котіяр / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року, після багатьох чуток та спекуляцій, Модний дім Chanel офіційно оголосив про призначення нового креативного директора. Люксовий французький бренд очолив 40-річний модельєр Матьє Блазі. Він відповідатиме за всі колекції от-кутюр, пре-а-порте та лінії аксесуарів. Дизайнер має приєднатися до Модного дому у першій половині 2025 року, а свою першу колекцію представить публіці у жовтні.

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