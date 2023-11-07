Витвір мистецтва: трансгендерна акторка Гантер Шефер з'явилася у намальованій сукні-пазлі

24-річна зірка серіалу "Ейфорія" — трансгендерна акторка та модель Гантер Шефер відвідала прем'єру приквела медіафраншизи науково-фантастичних пригодницьких антиутопій "Голодні ігри". Нова частина отримала назву "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" і Гантер з'явиться у фільмі як один із ключових персонажів.

Гантер Шефер / Фото: Getty Images

На європейській прем'єрі, яка відбулася у Берліні, дівчина з'явилася у дивовижній сукні-пазлі від Модного дому Schiaparelli. Це вбрання із кутюрної колекції осінь-зима 2024 – повністю ручна робота. Кожну частину сукні розписано вручну, а потім за допомогою гачка зібрано разом.

Також сукня прикрашена невеликими стразами, які надають їй блиску. Образ Гантер доповнила легким укладанням, макіяжем з ніжними рожевими рум'янами та білими туфлями-човниками.

Гантер Шефер / Фото: Getty Images

Як сукня створювалася Модний дім Schiaparelli показав у Instagram.

Серед гостей заходу також була акторка Рейчел Зеглер, яка також з'явиться у цьому фільмі. Для заходу вона одягла вбрання з червоним подолом від Alexander McQueen.

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