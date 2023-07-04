Витвір мистецтва: як створювалася весільна сукня Вікторії Бекхем за 100 тисяч доларів

У цьому образі знаменитість була лише біля вівтаря, а далі переодяглася в зручніше вбрання. Але її незвичайна сукня надовго запам'яталася шанувальникам і дизайнерам.

4 липня 1999 року в ірландському замку Латтрелстоун відбулося весілля співачки Вікторії Адамс та футболіста Девіда Бекхема. З цього приводу ми вирішили згадати, як створювалося головне вбрання та деталі образу місіс Бекхем.

Авторкою сукні є дизайнерка Вера Вонг. Наречена хотіла максимально просте, але елегантне плаття. Створюючи цю сукню, Вера надихалася вбраннями монарших осіб Середньовіччя. Тому воно було пошито не з популярних шовку чи фатину, а з п'ятдесяти метрів важкого атласу ніжного кремового кольору з розкішним шлейфом завдовжки шість з половиною метрів.

Шику вбранню додав жорсткий корсет, який зробив талію нареченої неймовірно тонкою. Створенням корсета займався відомий корсетний бренд Mr Pearl заснований відомим корсетьє Марком Ерскіно-Пуленом. Всі тканини для сукні замовляли в Італії. Вбрання обійшлося Вікторії в 100 тисяч доларів

Доповнили образ нареченої туфлі від Manolo Blahnik, діамантовий масивний хрест, який подарував їй Девід, а також золота діадема з золота і діамантів, розроблена Слімом Барреттом — дизайнером і художником ювелірних прикрас. Діадема має назву "На схід від Парижа".

Тіара Вікторії Бекхем / Фото: Getty Images

2013 року ця розкішна діадема, пішла з молотка за 40 тисяч доларів на аукціоні Bonhams у Лондоні.

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