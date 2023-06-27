Вийшла до фотографів у м'ятому костюмі: супермодель Адріану Ліму підвело вбрання на заході

Зірка хотіла акцентувати в цьому образі увагу на декольте, але вбрання сильно пом'ялося.

42-річна бразильська супермодель Адріана Ліма, найбільш відома як одна з "ангелів" Victoria's Secret, а також обличчя рекламної косметичної компанії Maybelline, відвідала 69 кінофестиваль в італійському місті Таорміна.

Жінка вийшла на публіку у фіолетовому шовковому штанному костюмі, що складався з легкого жакету та штанів. Жакет модель носила голе тіло, демонструючи декольте.

А ось доповнила вона образ чорними туфлями та великими сережками. Але була ще одна деталь, яка привертала увагу — занадто пом'ята тканина костюма.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

На захід Адріана прийшла у компанії свого коханого Андре Леммерса, у стосунках з яким від 2021 року. У пари є спільна дитина, яку модель народила 29 серпня 2022 року.

Адріана Ліма та Андре Леммерс / Фото: Getty Images

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