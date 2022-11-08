Вийшла на доріжку в бюстгальтері: Ванесса Гадженс сяяла на світській церемонії

Знаменитість привернула увагу публіки та фотографів до свого образу, оскільки з'явилася на доріжці у напівпрозорому чорному бюстгальтері з мереживним оздобленням підібравши до нього чорну максіспідницю зі шлейфом та білу прозору накидку.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Волосся Ванесса розпустила, зробила макіяж, акцентуючи увагу і на очі, і на губи, а також одягла сережки з камінням у вуха. Також акторка мала драматичний чорний манікюр, а на пальцях у неї виблискувало кілька каблучок з великим камінням.

На одному зі знімків до Ванеси приєдналася 73-річна дизайнерка Вера Вонг. Вона була в мініатюрній сукні, високих чорних панчохах і взута в лаковані туфлі на дуже високих підборах. Мала дуже ефектний вигляд.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Читайте також: