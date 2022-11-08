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Вийшла на доріжку в бюстгальтері: Ванесса Гадженс сяяла на світській церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1053
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Вийшла на доріжку в бюстгальтері: Ванесса Гадженс сяяла на світській церемонії

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

33-річна акторка Ванесса Гадженс відвідала вчора церемонію CFDA Fashion Awards 2022, що відбулася у Нью-Йорку.

Знаменитість привернула увагу публіки та фотографів до свого образу, оскільки з'явилася на доріжці у напівпрозорому чорному бюстгальтері з мереживним оздобленням підібравши до нього чорну максіспідницю зі шлейфом та білу прозору накидку.

Ванесса Гадженс / © Associated Press
Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Волосся Ванесса розпустила, зробила макіяж, акцентуючи увагу і на очі, і на губи, а також одягла сережки з камінням у вуха. Також акторка мала драматичний чорний манікюр, а на пальцях у неї виблискувало кілька каблучок з великим камінням.

На одному зі знімків до Ванеси приєдналася 73-річна дизайнерка Вера Вонг. Вона була в мініатюрній сукні, високих чорних панчохах і взута в лаковані туфлі на дуже високих підборах. Мала дуже ефектний вигляд. 

Ванесса Гадженс / © Associated Press
Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press
Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press
Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1053
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