Вийшла на подіум оголеною: Беллу Хадід одягли в "рідку сукню" просто під час шоу бренду Coperni

Паризький бренд одягу та аксесуарів, створений Себастьяном Меєром та Арно Ваяном та заснований 2013 року здивував учора всіх присутніх на їхньому шоу у Франції.

Белла Хадід на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

25-річна Белла Хадід вийшла на подіум в самих тілесних трусах-стрингах, прикривши оголені груди руками і взута в білі босоніжки на підборах.

Просто на подіумі на моделі розпорошили спеціальний білий спрей, який згодом у контакті зі шкірою перетворився на білу сукню.

Белла Хадід на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

Белла Хадід на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

Рідина, яку наносили на тіло Белли, складається з бавовняних і синтетичних волокон, замочених у полімерному розчині, який випаровується при контакті з тілом. Це розробка іспанського дизайнера Манеля Торреса та компанії Fabrican.

Фінальний варіант сукні вийшов із відкритими плечима та високим розрізом до стегна. У ній Хадіді продефілювала перед публікою, яка зібралася на шоу. Під бурхливі оплески.

Белла Хадід на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у Парижі вперше свою колекцію також представила дизайнерка Вікторія Бекхем. Її прийшли підтримати усі члени сім'ї.

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