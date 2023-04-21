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Вийшла на прогулянку: супермодель Емілі Ратаковскі помітили у Нью-Йорку з сином

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Вийшла на прогулянку: супермодель Емілі Ратаковскі помітили у Нью-Йорку з сином

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Зірка потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.

Відома американська модель Емілі Ратаковскі після розлучення із чоловіком продюсером Себастьяном Бір-Макклардом ходить на прогулянки з дитиною сама. Днями її сфотографували із 2-річним сином Сільвестром, який сидів у дитячому велосипеді.

Емілі обрала для прогулянки трендові широкі джинси, кеди і знову одягла топ, який не прикривав живіт. Також на ній була чорна джинсова куртка Courreges, а через плече висіла сумка оливкового відтінку від Loewe.

Завершили образ зірки окуляри у напівкруглій оправі бордового відтінку та великі сережки-кільця.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що чоловіка Емілі покинула через його зраду. Розрив пари був таким же несподіваним для шанувальників, як і їхнє весілля, адже вони одружилися лише через три тижні стосунків. Як зараз спілкується пара невідомо, але недавно Бір-Маккларда звинуватили в сексуальних домаганнях одразу кілька жінок.

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Дата публікації
Перегляди
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