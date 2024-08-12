Вийшла на вулицю з мокрим волоссям: Кеті Голмс здивувала невимушеністю під час прогулянки

Вона зовсім не переживає через свій зовнішній вигляд.

45-річна Кеті Голмс, яка також є колишньою дружиною Тома Круза, потрапила під приціл папараці. Акторку помітили на вулиці в Нью-Йорку, коли вона йшла в кежуал-образі.

На Кеті того дня була смугаста довга сорочка, яку вона носила в поєднанні із сірими трикотажними штанами, коричневими сандалями від Cos Suede, а також великою коричневою сумкою від бренду Khaite. Також вона прикрасила шию кількома нитками різнокольорових намист із підвісками, а очі — великими сонцезахисними окулярами.

Однак особливу увагу в цьому луку привернуло волосся Голмс, адже вона його розпустила і не висушила — акторка вийшла на вулицю з мокрою головою.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Однак для Кеті так з'являтись на публіці — не щось нове. Раніше вона вже не раз була помічена папараці з мокрим волоссям і зовсім не переймалася з цього приводу.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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