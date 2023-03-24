Вийшла на вулицю з мокрою головою: акторка Кеті Голмс здивувала дивним образом

Голлівудська акторка та колишня дружина Тома Круза не дуже морочиться з приводу зовнішнього вигляду, перш ніж вийти на вулицю.

Кеті Голмс — одна з тих знаменитостей, які гуляють містом без величезного супроводу охорони та самі ходять по покупки. Також часто акторку фотографують під час її прогулянок Нью-Йорком або коли вона кудись йде у своїх робочих справах.

Однак учора Голмс справді здивувала, адже з'явилася на вулиці з мокрим і нерозчесаним волоссям.

Кеті одягла на голову вельветову кепку, а також на ній була стьобана куртка кольору хакі, біла футболка та в'язаний светр, які вона поєднала з широкими джинсами та кросівками. Через плече в акторки висіла чорна сумка, а в руці вона тримала телефон.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно виданню DailyMail стало відомо, що єдина дочка Кеті — Сурі — від актора Тома Круза зібралася до коледжу. 17-річна дівчина почала подавати документи до навчальних закладів Нью-Йорка та хоче вивчати моду. Однак Круз в житті молодої дівчини не бере участі.

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