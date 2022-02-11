Вийшла на зв'язок: Ешлі Грем показала перше фото з новонародженими синами

На початку січня стало відомо, що модель plus size Ешлі Грем стала мамою вдруге. Вона народила двійню.

І ось майже через місяць відсутності в соцмережах, модель опублікувала перше фото з синами. Грем сидить на дивані, годує одного з дітей грудьми, а в підписі пише:

"Малачі та Роман — мої хлопчики — найкращі вчителі та найбільше нагадування про те, що я можу робити складні речі. Це було нелегко, але воно того вартувало. Досі не можу повірити, що у мене троє дітей не можу дочекатися, щоб скоро поділитися з вами історією своїх пологів та післяпологовою подорожжю ❤️”, — написала Ешлі.

Знімок, швидше за все, було зроблено її чоловіком Джастіном Ервіном.

Пара, нагадаємо, також має старшого сина Айзека, йому 18 січня виповнилося два роки.

Ешлі Грем зі старшим сином / instagram.com/theashleygraham

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