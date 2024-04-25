Вийшла у світ із сином: супермодель Лінда Євангеліста відвідала світську галавечерю в Нью-Йорку

На цьому заході вона була нагороджена нагородами.

58-річна супермодель 90-х Лінда Євангеліста почала з'являтися на публіці, а також показувати фотографам свого сина. Жінка та її єдиний син Августин Джеймс Євангеліста відвідали галавечеру Groundbreaker Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.

Від 2013 року вечеря щорічно збирає світил зі сфери дизайну, розваг, філантропії та бізнесу, щоб віддати належне філантропічним досягненням безлічі справді видатних людей. Лінда опинилася цього року серед лауреатів церемонії.

На заході супермодель з'явилася у total black look. Вона поєднала вільну блузку з напівпрозорими рукавами, а також довгу спідницю з розрізом. Образ жінка доповнила укладанням з легкими кучерями, матовим макіяжем, а також сережками у вухах.

Лінда Євангеліста із сином / Фото: Getty Images

Також після повернення у світ моди Лінда навіть виходила на подіум. Минулого року вона відвідала модний захід Vogue World і продефілювала там на подіумі з Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд та Крісті Тарлінгтон. Тоді супермоделі 90-х закрили модне шоу у Лондоні у розкішних образах.

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