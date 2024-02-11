Вийшла у світ з бойфрендом-аристократом: зірка "Гри престолів" Софі Тернер відвідала вечірку

Дівчина вперше з'явилася з бойфрендом на світському заході, хоча раніше їх неодноразово фотографували папараці під час романтичних прогулянок та побачень.
Зірка серіалу "Гра престолів", британська акторка Софі Тернер, зовсім нещодавно офіційно підтвердила нові стосунки з британським аристократом Перегріном Пірсоном, а вчора, 10 лютого, з'явилася на вечірці в Лондоні. Зірковий захід був присвячений святкуванню китайського Нового року.
Акторка одягла вбрання від Louis Vuitton, яке складалося з сірого топу та довгої спідниці. Обидві речі прикрашали складки. Свій образ для вечірки дівчина доповнила чорними туфлями та золотими прикрасами.
Супутник дівчини був у чорному піджаку з вишивкою дракона на грудях, штанах, білій сорочці та краватці-метелику. Пара позувала перед камерами обійнявшись і тримавши в руках напої.
У стосунказ із Пірсоном Софі запідозрили ще на початку листопада минулого року. До цього роману аристократ зустрічався з грецькою та данською принцесою Марією-Олімпією, хрещеницею короля Великої Британії Чарльза III.
Читайте також:
- Без обручки: Софі Тернер помітили в Нью-Йорку після повідомлень про розлучення
- Надзвичайно струнка: Софі Тернер з'явилася на публіці в червоному ансамблі від польського бренду
- Зірка "гри престолів" Софі Тернер уперше показала кадри своєї вагітності