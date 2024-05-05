Вийшла в прозорому топі і порвала штани: з Джей Ло стався конфуз на доріжці

У науково-фантастичному пригодницькому фільмі Лопес грає одну із головних ролей. На світський захід 54-річна акторка приїхала в прозорому білому топі з довгими рукавами і штанях-кльош.

Її довгі темні локони були укладені вільними хвилями, а макіяж підкреслював сяйливий колір обличчя, темні димчасті очі та губи. На шиї у Дженніфер було золоте кольє, а також вона зробила нюдово-прозорий манікюр і одягла кілька каблучок.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Акторка мала чудовий вигляд, ось тільки з її штанами, схоже, стався невеликий конфуз. Ймовірно, Джен наступила на тканину взуттям і на одній нозі штанина порвалася. Але публіці це було майже непомітно.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер зараз багато часу проводить у Нью-Йорку. Раніше ми показували вам її улюблений образ у широких джинсах.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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