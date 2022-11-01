Вийшли на прогулянку у свято: Алека Болдвіна сфотографували у Нью-Йорку з дружиною та дітьми

Голлівудського актора та його величезну родину помітили фотографи на одній із центральних вулиць міста.

64-річна знаменитість Алек Болдуін, його дружина Гіларія та їх п'ятеро дітей вийшли на прогулянку містом у пошуках цукерок на Геловін.

Алек Болдвін із сім'єю / Фото: Getty Images

Діти були одягнені в костюми, а батьки вирішили залишитися у звичайному одязі.

Гіларія тримала на руках дочку Іларію Каталіну Ірену, яка зовсім нещодавно народилася і стала сьомою спільною дитиною для пари. Ймовірно, малеча з мамою поки нерозлучка, оскільки Гіларія вирішила взяти її з собою, двох молодших дітей вони залишили вдома.

Алек Болдвін із сім'єю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у Алека є ще одна старша дочка — 27-річна Айрленд Еліс, яка народилася від стосунків з акторкою Кім Бейсінгер. Вона, до речі, теж вбралася на свято і поділилася знімком у Instagram.

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