Вийшли всі, але не разом: виконавиці головних ролей "Секс та місто" продемонстрували стильні образи

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Кім Кетролл з'явилися у світському суспільстві, але не разом, як у минулі часи.

Сара Джесіка Паркер була присутня на церемонії вручення премії "Золоте серце" у Нью-Йорку. На гала-вечорі Сара Джессіка з'явилася в компанії своєї колеги з серіалу "І просто так..." Крістін Девіс. Обидві акторки обрали розкішне чорне вбрання для появи на публіці і буквально сяяли в променях софітів.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джесіка Паркер одягла чорну сукню з мереживом, з пікантним вирізом на декольте, поясом на талії та мереживним оздобленням. В руках акторка тримала маленьку сріблясту сумку і взула туфлі на підборах, що переливались стразами. Вона зібрала волосся в пучок, зробила вечірній макіяж і одягла різні сережки у вуха. На її зап'ясті виблискував тонкий браслет відтінку металік.

Крістін Девіс була одягнена в чорну класичну сукню з V-подібним декольте, тонким ремінцем на талії і спідницею. Взута Крістін була в шкіряні туфлі-човники, а в руках тримала чорний клатч, що переливається камінням. Зірка мала акуратний макіяж, каштанове волосся вона уклала на бік хвилями і одягла квіткове кольє і сережки-цвяшки з діамантами.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

А Кім Кетролл відвідала інший захід у Нью-Йорку, приїхавши на прийом з нагоди прем'єри фільму "Гладіатор 2". Вона одягла чорний джемпер, шкіряний бордовий жакет та прямі джинси у поєднанні з чорними ботильйонами на підборах. У неї на обличчі був дуже легкий макіяж, а біляве волосся розпущене і укладене хвилями. Кім позувала з Конні Нільсен.

Кім Кетролл і Конні Нільсен / Фото: Getty Images

А Синтія Ніксон відвідала церемонію вручення премії "Золоте серце" з Сарою Джесікою та Крістін Девіс. На заході акторка з'явилася у сріблястій сукні-бюстьє та сірому пальті з поясом на талії та взута у сірі шкіряні туфлі-човники на підборах. Образ зірка доповнила кольє, сережками-висячками, сірим клатчем, зробила макіяж та укладання.

Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Читайте також: