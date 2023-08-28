Вийшло чудово: Леся Нікітюк показала, як переробила сукню мами

Знаменитість показала, як змінила мамину сукню і одягла через 27.

Ведуча Леся Нікітюк поділилася з підписниками у Instagram архівними знімками зі свого дитинства.

На одному з кадрів знаменитість зовсім маленька дівчинка та сфотографована зі своїми батьками. На фото мама Лесі – Катерина Петрівна Нікітюк – позувала у легкій чорній шифоновій сукні з короткими рукавами. Вбрання було у великі квіти та довжини міді.

Також Леся розповіла, що коли виросла, це вбрання вирішила трохи змінити та зробити сучаснішим. Дівчина вкоротила сукню, трохи змінила рукави та додала більше рюш на декольте.

Леся Нікітюк з мамою та татом / Фото: Instagram Лесі Нікітюк

Також Леся доповнила сукню стильним чорним поясом із круглою пряжкою. Через 27 років у цій же сукні Нікітюк вела програму "Хто зверху?"

"Хмельницький, 1994 рік. Рівно через 27 років я переш'ю мамину сукню і вестиму в ньому шоу "Хто зверху", – підписала знімок ведуча.

Леся Нікітюк у маминій сукні / Фото: Instagram Лесі Нікітюк

На фото зірка поєднала сукню також із кількома золотими прикрасами на шиї, красивою зачіскою та слінгбеками від Dior — J'Adior.

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