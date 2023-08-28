Вийшло чудово: Леся Нікітюк показала, як переробила сукню мами

Знаменитість показала, як змінила мамину сукню і одягла через 27.
Ведуча Леся Нікітюк поділилася з підписниками у Instagram архівними знімками зі свого дитинства.
На одному з кадрів знаменитість зовсім маленька дівчинка та сфотографована зі своїми батьками. На фото мама Лесі – Катерина Петрівна Нікітюк – позувала у легкій чорній шифоновій сукні з короткими рукавами. Вбрання було у великі квіти та довжини міді.
Також Леся розповіла, що коли виросла, це вбрання вирішила трохи змінити та зробити сучаснішим. Дівчина вкоротила сукню, трохи змінила рукави та додала більше рюш на декольте.
Також Леся доповнила сукню стильним чорним поясом із круглою пряжкою. Через 27 років у цій же сукні Нікітюк вела програму "Хто зверху?"
"Хмельницький, 1994 рік. Рівно через 27 років я переш'ю мамину сукню і вестиму в ньому шоу "Хто зверху", – підписала знімок ведуча.
На фото зірка поєднала сукню також із кількома золотими прикрасами на шиї, красивою зачіскою та слінгбеками від Dior — J'Adior.
Читайте також:
- Зробила із сукні костюм: наречена незвичайно змінила весільне вбрання своєї матері
- Неймовірно пощастило: наречена купила дивовижну весільну сукню у благодійному магазині
- Вийшло сучасно: наречена кардинально переробила весільну сукню своєї мами.