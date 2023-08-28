Вийшло цікаво: британська співачка у прозорому корсеті поверх сукні з'явилася на вулицях Лондона

38-річна Лілі Аллен показала, як можна носити сексуальний білизняний корсет.
До об'єктивів папараці на вулицях Лондона потрапила співачка Лілі Аллен. Її зазнімкували, коли вона приїхала до театру, де грає у виставі The Pillowman.
Артистка мала красивий вигляд. На Лілі була сукня персикового відтінку на тонких бретельках, зверху якої вона одягла білий прозорий корсет у білизняному стилі. Вийшло досить цікаве поєднання.
Вбрання Аллен скомбінувала з білими туфлями. У руці вона несла чорну містку сумку з речами. Зірка зробила акуратне укладання, легкий макіяж і прикрасила довгими сережками зі стразами.
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