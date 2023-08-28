Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Вийшло цікаво: британська співачка у прозорому корсеті поверх сукні з'явилася на вулицях Лондона

Вийшло цікаво: британська співачка у прозорому корсеті поверх сукні з'явилася на вулицях Лондона

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
753
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вийшло цікаво: британська співачка у прозорому корсеті поверх сукні з'явилася на вулицях Лондона

Лілі Аллен / Фото: Getty Images

38-річна Лілі Аллен показала, як можна носити сексуальний білизняний корсет.

До об'єктивів папараці на вулицях Лондона потрапила співачка Лілі Аллен. Її зазнімкували, коли вона приїхала до театру, де грає у виставі The Pillowman.

Артистка мала красивий вигляд. На Лілі була сукня персикового відтінку на тонких бретельках, зверху якої вона одягла білий прозорий корсет у білизняному стилі. Вийшло досить цікаве поєднання.

Лілі Аллен / © Getty Images
Лілі Аллен / Фото: Getty Images

Вбрання Аллен скомбінувала з білими туфлями. У руці вона несла чорну містку сумку з речами. Зірка зробила акуратне укладання, легкий макіяж і прикрасила довгими сережками зі стразами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
753
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація