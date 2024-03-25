Вийшло красиво і чуттєво: Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая" українською

Народний артист України і композитор Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая" українською. Тепер пісня має оновлену назву "Жінка, що кохаю я".

Павло Зібров – один із небагатьох українських артистів, хіти якого були українською мовою – "Хрещатик", "День народження", "Марина", "Метрві бджоли не гудуть", "Вуса бренд" та інші.

У багатьох інтервʼю за час війни артист наголошував, що шкодує тільки за одну пісню, композитором і виконавцем якої є – "Женщина любимая", яка полюбилась мільйонам слухачів. Цю композицію перекладало багато авторів, але, на жаль, Зіброву вони були не до душі.

Павло Зібров/Фото Олександр Демиденко

Для артиста ця пісня є знаковою, адже вона присвячена дружині Павла Миколайовича, і була написана за лічені години в період, коли народилась донька Діана.

Артист розповів, як народилась українськомовна версія хіта: "Одного дня мені передзвонив Микола Щур, автор оригінального тексту. Каже, Павле, бачу ти все шукаєш, хто б тобі зміг перекласти пісню "Женщина любимая", навіщо шукати, в мене вже є варінт. І це було попадання в десятку. Так як автор оригінального тексту цю пісню не може відчути ніхто, тому я був неймовірно щасливий, що пісня отримала друге дихання в авторському українськомовному перекладі Миколи Щура. Тепер вона називається "Жінка, що кохаю я".

Павло Зібров/Фото Олександр Демиденко

Народний артист презентував також кліп на оновлену пісню, режисером якого стала донька і PR-менеджерка артиста – Діана Зіброва. Це вже не перша робота дівчини, як режисерки.

Павло Зібров із донькою Діаною/Фото Олександр Демиденко

Діана Зіброва/Фото Олександр Демиденко

У відео ми бачимо Павла разом із бендом, неначе у заході сонця, перебивки самого артиста, який оповитий тканиною і різними світловими рішеннями.

Павло Зібров/Фото Олександр Демиденко

У відеороботі відчувається стиль, легкість, стриманість і вишуканість. Переважають класичні кольори.

Павло Зібров/Фото Олександр Демиденко

Павло Зібров/Фото Олександр Демиденко

Пісня вже доступна на всіх музичних платформах, а кліп на офіційному YouTube каналі Павла Зіброва.

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