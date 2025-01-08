Вийшло пікантно: Джорджина Родрігес у стрингах блиснула сідницями

Після холодної Лапландії дівчина з родиною вирушила до Дубая.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та 39-річний португальський футболіст Кріштін Роналду разом зі своїми п'ятьма дітьми полетіли з Лапландії, де відзначали Різдво, в ОАЕ, де вони зустріли Новий рік. Фотографіями звідти модель поділилася у своєму Instagram. Серед них були досить пікантні.

Так, на одному зі знімків Джорджина позувала в морі на заході сонця. На ній був строкатий топ із принтом у вигляді ляльок Bratz, а також чорні стринги, які підкреслили пишні сідниці зірки.

instagram.com/georginagio

Також кохана – а з деяких чуток, вже дружина – Роналду показала, як засмагала на пляжі у бікіні.

instagram.com/georginagio

Судячи з фото, родина чудово провела час на відпочинку.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес одягла прозору сукню на арабський кінофестиваль. На червоній доріжці в день відкриття вона з'явилася в чорній обтислій сукні-водолазці з довгими рукавами, яку також прикрашали великі кристали. Вибір такого вбрання став досить сміливим рішенням, адже він трохи просвічувався, особливо на сідницях.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

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