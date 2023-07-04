Вийшло сексуально: дизайнерка родом з України створила вбрання для нового кліпу Шакіри

Американська дизайнерка Наталія Феднер, яка прославилася своїми унікальними "голими" вбраннями, народилася і перші роки свого життя провела в Україні. Жінка родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв'ю.

Показ бренду Natalia Fedner. Дизайнер вийшла на подіум у синьо-жовтонному вбранні / Фото: Getty Images

У світі шоубізнесу Наталія досить відома і її витвори з тонких ланцюжків — які є її особистим запатентованим винаходом — неодноразово з'являлися у кліпах Бейонсе, а також у фотосесіях Дженніфер Лопес і Кайлі Дженнер.

Тепер лук від Наталії приміряла Шакіра. Співачка з'явилася у сексуальній "голій" сукні-сітці від дизайнерки у своєму новому кліпі на пісню Copa Vacía.

Кадрами у цьому образі сама Шакіра кілька разів ділилася у своїх соцмережах.

Свої вбрання дизайнерка створює з тонких металевих ланцюжків під назвою Stretch Metal. Цей незвичайний "матеріал" для виробів Наталія розробила особисто 2021 року. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, але при цьому можуть розтягуватися, як тканина, і бути зручними.

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