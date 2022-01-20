Вийшло стильно: Алессандра Амбросіо похизувалася манікюром із "хижим" принтом

Манекенниця продемонструвала і новий манікюр, і гарний макіяж.

Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона вихваляється своїм новим стильним манікюром.

Моделі зробили манікюр із "хижим" принтом у коричнево-гірчичних відтінках.

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Окрім манікюру, Амбросіо також продемонструвала гарний макіяж у ніжних тонах із акцентом на чорних стрілках.

Волосся Але накрутила і зібрала кілька пасм у пучок. Вийшов чудовий образ.

Раніше модель похизувалася стрункою фігурою у яскравому бікіні. Позувала вона на пляжі Прая-Брава.

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