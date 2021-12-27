Вийшло стильно: переможець "Холостячки-2" після розриву з Огнєвіч змінив імідж

Андрій Задворний продемонстрував підписникам стильний лук.
Переможець реалітішоу "Холостячка-2" – Андрій Задворний – після того, як покинув Злату Огнєвіч вирішив змінити імідж. Чоловік підстригся та стильно уклав волосся. Що з цього вийшло Андрій показав у своєму Instagram.
На світлинах він позував у білій смугастій сорочці та молочних штанах. На спину він накинув сірий светр. Свій лук Задворний доповнив темними окулярами.
Акуратно поголена борода та нова зачіска ефектно доповнили його аутфіт. Андрію дуже пасує такий імідж. Упевнені, що такий чоловік точно не матиме відбою від жінок.
А Злата Огнєвіч у цей час сходила на фінал шоу "Україна має талант" у компанії учасників проєкту "Холостячка" – Максима Тарапати та фіналіста Дмитра Шевченка, чим дуже здивувала своїх фоловерів. В Instagram Stories співачка показала цих двох чоловіків.
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