Вийшло стильно: переможець "Холостячки-2" після розриву з Огнєвіч змінив імідж

Андрій Задворний продемонстрував підписникам стильний лук.

Переможець реалітішоу "Холостячка-2" – Андрій Задворний – після того, як покинув Злату Огнєвіч вирішив змінити імідж. Чоловік підстригся та стильно уклав волосся. Що з цього вийшло Андрій показав у своєму Instagram.

Андрій Задворний/Instagram Андрія Задворного

На світлинах він позував у білій смугастій сорочці та молочних штанах. На спину він накинув сірий светр. Свій лук Задворний доповнив темними окулярами.

Андрій Задворний/Instagram Андрія Задворного

Акуратно поголена борода та нова зачіска ефектно доповнили його аутфіт. Андрію дуже пасує такий імідж. Упевнені, що такий чоловік точно не матиме відбою від жінок.

Андрій Задворний/Instagram Андрія Задворного

А Злата Огнєвіч у цей час сходила на фінал шоу "Україна має талант" у компанії учасників проєкту "Холостячка" – Максима Тарапати та фіналіста Дмитра Шевченка, чим дуже здивувала своїх фоловерів. В Instagram Stories співачка показала цих двох чоловіків.

Злата Огнєвіч і Дмитро Шевченко / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч і Максим Тарапата / Instagram Злати Огнєвіч

Читайте також: