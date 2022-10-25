Вийшов дубльований трейлер супергеройського фільму від Marvel, у якому зіграли Майкл Дуглас і Мішель Пфайффер

У Мережі з'явився дубльований трейлер супергеройського екшну від Marvel Studios "Людина-Мураха та Оса: Квантоманія". У фільмі зіграли Майкл Дуглас, Мішель Пфайффер, Пол Радд, Еванджелін Ліллі та інші. Режисером картини виступив Пейтон Рід.

Фільм офіційно розпочинає п'яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel. Партнери-супергерої Скотт Ленґ (Пол Радд) і Гоуп Ван Дайн (Еванджелін Ліллі) повертаються на екрани, щоб продовжити свої пригоди як Людина-Мураха та Оса.

Разом із батьками Гоуп, Генком Пімом (Майкл Дуглас) і Джанет Ван Дайн (Мішель Пфайффер), вони досліджують квантовий вимір та знайомляться з новими дивними створіннями. Ця пригода дозволяє героям вийти за межі можливого.

Стрічка вийде в український прокат 16 лютого 2023 року.

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