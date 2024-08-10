Вийшов офіційний трейлер анімаційного фільму "Муфаса: Король Лев"

Приквел римейку "Короля Лева" вийде у прокат наприкінці цього року.

У Мережі з'явився офіційний український трейлер анімаційного фільму "Муфаса: Король Лев" (Mufasa: The Lion King) від компанії Disney.

Це приквел римейку "Короля Лева", який вийшов у 2019 році. Знятий він за допомогою комп'ютерної графіки.

У ролику показали перше знайомство і подальшу дружбу між Муфасою та Шрамом під пісню "I Always Wanted A Brother".

За сюжетом мудрий Рафікі розповідає доньці Сімби і Нали – Кіарі – історію про її діда Муфасу, про те, як він отримав владу.

Як і у фільмі "Король Лев", Муфасу озвучив Аарон П'єр. Ще у стрічці звучать голоси Мадса Міккельсена (лідер прайду лев Кірос), Дональда Гловера (Сімба), Бейонсе (Нала) та її доньки Блю Айві (Кіара), а також Сета Рогена та Біллі Айкнера (Пумба і Тімон).

В український прокат стрічка "Муфаса: Король Лев" вийде 19 грудня.

Оригінальний мультфільм "Король Лев" від Disney вийшов у 1994 році, а через 25 років відбувся реліз рімейку з комп'ютерною графікою. Він зібрав у прокаті понад $1,6 млрд за бюджету $250 млн – стрічка увійшла до топ-3 фільмів із рейтингом PG-13 зі зборів в історії кіно.

Читайте також: