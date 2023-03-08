Вийшов офіційний трейлер фантастичного екшну "Підземелля і дракони: честь злодіїв" із Крісом Пайном

У Мережі з'явився офіційний трейлер фантастичного екшну "Підземелля і дракони: честь злодіїв" від Paramount Pictures. Режисерами картини виступили Джон Френсіс Делі і Джонатан Голдштайн.

В український прокат фільм вийде 30 березня, а 23 березня відбудуться допрем'єрні покази.

У стрічці зіграли Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Джастіс Сміт, Г'ю Грант, Реге-Жан Пейдж, Софія Лілліс та інші.

Легендарна гра "Dungeons and Dragons" оживе на великих екранах у масштабній екранізації. Чарівний злодій і група умілих авантюристів вирішують здійснити епічне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію. Але все йде шкереберть, коли на шляху героїв постає неочікувана перешкода. На глядачів чекає фантастичний світ із захопливими пригодами.

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