Вийшов трейлер фільму про легендарну артистку Вітні Г'юстон

Байопік про життя загиблої співачки названо на честь її хіта - "Я хочу танцювати з кимось".
У Мережі з'явився офіційний трейлер та постер фільму про Вітні Г'юстон – "Вітні. Я хочу танцювати з кимось" (I Wanna Dance With Somebody). Режисером стрічки виступив Кейсі Леммонс.
Музичну легенду у байопіку зіграла британська акторка Наомі Аккі.
Прем'єра картини в Україні запланована 22 грудня цьогоріч.
Про фільм
Захопливий байопік про легендарну Вітні Г’юстон від творців фільму "Богемна рапсодія". Історія життя та успіху однієї з найвідоміших співачок сучасності на великому екрані.
До слова, попередній біографічний фільм про Вітні Г'юстон "Вітні" вийшов у 2015 році. Режисеркою виступила Анджела Бассетт. Роль легенди зіграла випускниця шоу "Топ-модель по-американськи" Яя Дакоста.
Нагадуємо, Г'юстон померла 11 лютого 2012 року у віці 48 років у готелі Beverly Hilton Hotel у Лос-Анджелесі внаслідок нещасного випадку.
Обставини загибелі зірки до цього часу викликають сумніви у її прихильників. Вітні у ванні без свідомості знайшла її тітка та асистентка Мері Джонс. Співачку намагалися повернути до життя за допомогою серцево-легеневої реанімації, але це не дало жодних результатів.
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