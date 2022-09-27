Вийшов трейлер фільму про легендарну артистку Вітні Г'юстон

Байопік про життя загиблої співачки названо на честь її хіта - "Я хочу танцювати з кимось".

У Мережі з'явився офіційний трейлер та постер фільму про Вітні Г'юстон – "Вітні. Я хочу танцювати з кимось" (I Wanna Dance With Somebody). Режисером стрічки виступив Кейсі Леммонс.

Музичну легенду у байопіку зіграла британська акторка Наомі Аккі.

Прем'єра картини в Україні запланована 22 грудня цьогоріч.

Про фільм

Захопливий байопік про легендарну Вітні Г’юстон від творців фільму "Богемна рапсодія". Історія життя та успіху однієї з найвідоміших співачок сучасності на великому екрані.

До слова, попередній біографічний фільм про Вітні Г'юстон "Вітні" вийшов у 2015 році. Режисеркою виступила Анджела Бассетт. Роль легенди зіграла випускниця шоу "Топ-модель по-американськи" Яя Дакоста.

Нагадуємо, Г'юстон померла 11 лютого 2012 року у віці 48 років у готелі Beverly Hilton Hotel у Лос-Анджелесі внаслідок нещасного випадку.

Обставини загибелі зірки до цього часу викликають сумніви у її прихильників. Вітні у ванні без свідомості знайшла її тітка та асистентка Мері Джонс. Співачку намагалися повернути до життя за допомогою серцево-легеневої реанімації, але це не дало жодних результатів.

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