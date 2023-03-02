"Знову любов": вийшов трейлер романтичної комедії з Пріянкою Чопрою у головній ролі

У Мережі з'явився трейлер романтичної комедії від Sony Pictures – "Знову любов", який в український прокат вийде 11 травня. Це англомовний ремейк німецького фільму 2016 року "Смс для тебе" (SMS für Dich), заснованого на романі Софі Крамер.

Режисером картини виступив Джеймс С. Страус.

Головні ролі у фільмі зіграли Пріянка Чопра і Сем Г’юен, а також Селіон Діон. У комедії прозвучать її ексклюзивні пісні.

У стрічці розповідається про дівчину Міру Рей, яка втратила свого коханого. Красуня вирішує писати на старий номер нареченого повідомлення, у яких ділиться почуттями до нього, про які вже не зможе йому сказати особисто. Таким чином дівчина хоче пережити біль втрати.

Проте Міра навіть не підозрює, що її повідомлення читає хлопець - журналіст Роб Бернс, якому випадково дістався номер її коханого. Так смс назавжди змінять життя двох незнайомців.

Нагадаємо, кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила офіційний трейлер саги "Форсаж Х".

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