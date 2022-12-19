Vlad Darwin показав сімейну фотосесію і презентував різдвяну пісню

Vlad Darwin презентував атмосферний трек "На Різдво", яку присвятив усім дітям та їхнім батькам, які через війну зустрічають свята не разом та не вдома.

"Маленькі діти відчувають війну, як і світ, через батьків! В очах дітей ми маємо бути зібраними, в тонусі та з вірою лише у краще! Сльози (а плакати — це нормально) ми залишимо на той момент, коли малеча не бачить…

Vlad Darwin/Пресслужба

Vlad Darwin з сином/Пресслужба

Пісню "На Різдво" я дарую усім дітям та їхнім батькам, які через військову агресію Росії вимушені зустрічати новорічні свята хто як — в розлуці, на чужині, на окупованих територіях… Цією композицію хочу нагадати усім українцям, що ворог ніколи не зможе відібрати в нас світло душі, мрій та віри в диво. Ми вистоїмо і ми обов’язково переможемо. Також хочу низько вклонитися усім захисникам та захисницям України за можливість подарувати нашим дітям свято та писати музику на рідній землі навіть під час війни", - розповів про прем'єру Влад.

Створення студійної версії пісні "На Різдво" в умовах постійних ракетних обстрілів країни та блекаутів стала справжнім викликом для артиста. Різдвяна композиція передбачала живе звучання усіх інструментів — роялю, струнних, барабанів, гітар та хору. Кожного музиканта потрібно було писати на студії по кілька годин. Тому у реаліях сьогодення музикантам доводилося працювати над композицією Vlad Darwin у різних студіях України, у ті години, коли було світло централізовано та використовуючи енергію генераторів. Це був величезний музичний пазл, який завдяки злагодженій роботі усіх учасників студійного процесу, вдалося зібрати у зазначений термін.

До роботи над синглом Vlad Darwin запросив саундпродюсерів Вадима Лисицю і Андрія Тропешка, вокалістів Ольгу Неку, Романа Болдузєва, Даніеля Небеснюка, піаніста Олександра Огнівця, барабанщика Олександра Люлякіна, басгітариста Миколу Кістеньова, скрипаля Дениса Боєва, струнний коллектив "Дивертисмент".

Разом з прем'єрою композиції Vlad поділився гарною сімейною фотосесією. На знімках він постав із сином Рональдом та дружиною Крістіною Марті.

Vlad Darwin з родиною/Пресслужба

Vlad Darwin з родиною/Пресслужба

Vlad Darwin з родиною/Пресслужба

Vlad Darwin з родиною/Пресслужба

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