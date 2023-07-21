Влада Седан поділилася пікантними фото з нової "вагітної" фотосесії

Дружина захисника та півзахисника англійського клубу "Арсенал" та збірної України – футболіста Олександра Зінченка – Влада Седан – зараз чекає на другу дитину.

У своєму блогу в Instagram журналістка ділиться різними знімками із гарних фотосесій, які знімає під час другої вагітності.

Терміни у Влади Седан вже досить великі, народжувати їй зовсім скоро, але дівчина не поспішає розкривати стать майбутнього з Олександром малюка. На нових фото, якими поділилася Седан, вона позує в короткому топі з рукавами, оборками та зав'язками та шортах. Біляве волосся дівчини зібране в два високі пучки. У вухах сережки-висячки від люксового французького бренду Van Cleef & Arpels, на шиї таке саме кольє та браслет із цього ж гарнітура на зап'ясті. Макіяж на обличчі Влади професійний і виконаний в теплих відтінках.

У підписі до знімків дружина футболіста пропонує шанувальникам відгадати, на кого ж вони чекають – хлопчика чи дівчинку.

"Твоє передбачення хлопчик чи дівчинка?", — запитує у підписників Седан. Багато хто з них відповідає, що Зінченко заслуговує на сина.

Пара вже має дочку Єву, якій 1 серпня виповниться два роки.

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