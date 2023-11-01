Влаштували гендер-паті: екс"Холостяк" Макс Михайлюк із дружиною розсекретили стать майбутньої дитини

Подружжя дізналося про стать дитини під час гендер-паті.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк зі своєю вагітною дружиною – моделлю Дашею Хлистун – розсекретили стать майбутньої дитини.

Подружжя влаштувало гендер-паті у Канаді, де нині вони мешкають. В Instagram вони опублікував відео.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Макс тримав на руках їхню 2-річну доньку Аріану, а Даша у цей час луснула повітрянку кульку, з якиї посипались блакитні конфеті. Ще вони розрізали торт, який також був блакитним всередині. Тож у подружжя народиться хлопчик.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Макс Михайлюк і Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Макс Михайлюк і Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

"Ми на тебе дуже сильно чекаємо", - підписали відео щасливі батьки.

Нагадаємо, Даша Хлистун показала перші знімки доньки із дитячого садка.

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