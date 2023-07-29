Влаштували шоу на стадіоні: Влада Седан та Олександр Зінченко розсекретили стать своєї другої дитини

Журналістка та дружина українського футболіста Олександра Зінченка поділилася в Instagram відео, на яке довго чекали всі шанувальники пари.

Влада Седан та її чоловік Олександр Зінченко приїхали на стадіон "Емірейтс Стедіум" у Лондоні разом із маленькою донькою Євою, якій у серпні виповниться два роки. Там зіркове подружжя влаштувало ціле шоу, щоб дізнатися стать своєї другої дитини.

На стадіоні спорудили спеціальний стенд, прикрашений блакитними та рожевими повітряними кулями та поставили маленькі ворота. Маленька Єва мала вдарити по м'ячу і потрапити у ворота і тоді за спиною її батьків у повітря злетіли рожеві конфетті та дим. Таким чином стало відомо, що Влада та Олександр чекають на другу дівчинку.

Пара поділилася роликом, змонтованим під пісню Бейонсе "Halo" на своїх сторінках в Instagram.

У Влади та Олександра це, схоже, традиція, повідомляти стать дитини на стадіоні. Під час першої вагітності таке шоу також влаштували на головній футбольній арені України. А освыдчувався Зінченко своїй тоді ще майбутній дружині також на НСК "Олімпійський" у Києві.

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