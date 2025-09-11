ТСН у соціальних мережах

Вміє бути стильною: три нові повсякденні луки від акторки Кеті Голмс

Нью-йоркська модниця Кеті Голмс потрапила під приціл фотографів і знову продемонструвала своє повсякденне вбрання.

Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Getty Images

