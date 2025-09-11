Вміє бути стильною: три нові повсякденні луки від акторки Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Getty Images

Зірка і колишня дружина Тома Круза давно стала королевою вуличної моди — вона полюбляє носити невимушені образи, в яких часто фігурують джинси, оверсайз і зручне взуття, наприклад, балетки чи кросівки. Також Кеті відома своїм умінням змішувати різноманітні візерунки та фактури. В її стилі часто присутні елементи сімдесятих, а також 90-х та нульових. Акторка явно не надто переймається стосовно вбрань, але в неї навіть для походу до крамниці виходить одягнутися цікаво.

Вересень же зірка почала не зраджуючи собі — прогулялася Нью-Йорком у трьох вбраннях, які варто взяти на замітку.

Джинси та жакет

Це було ідеальне вбрання, яке підійде для будь-якого приводу. Голмс поєднала вільні джинси з необробленим краєм холош, водолазку і синій укорочений жакет з візерунком. З аксесуарів акторка вибрала замшеві черевики, вечірню сумку з ланцюжком і довгі сережки.

Кеті Голмс / © Getty Images

Тренч і балетки

Тренч вже давно став базою, яка має бути в гардеробі кожної. Кеті поєднала цей популярний предмет одягу з білою сорочкою та чорними сатиновими штанами. Також стилістики 70-х її образу додавали балетки, прикраси та велика сумка винного кольору.

Кеті Голмс / © Getty Images

Теплий светр і вільні штани

Цей лук Кеті включав бордовий светр з цифрами і чорні штани спортивного фасону, які вона поєднала з кросівками. З прикрас вона обрала тільки улюблені окуляри і кольє на шиї з камінням.

Кеті Голмс / © Getty Images