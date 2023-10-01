Вміє дивувати: канадська супермодель Коко Роша з'явилася на публіці у вбранні диско-кулі

Мабуть, у цьому вбранні вона не могла сидіти, але увагу громадськості привернула однозначно.

35-річна канадська супермодель Коко Роша з'явилася на світському заході у Парижі, який проводився виданням The Business of Fashion у рамках Тижня моди.

Коко Роша / Фото: Associated Press

На відміну від інших гостей заходу, які прийшли у гламурних сукнях від іменитих брендів, Коко віддала перевагу нестандартному вбранню – сукні у вигляді диско-кулі.

Цей артоб'єкт був створений брендом Christian Cowan для колекції весна-літо 2024 року і в ньому не було отворів для рук.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Доповнила зірка це вбрання сатиновими туфлями на величезних платформах і підборах, зачіскою із зібраним у пучок волоссям, а також яскравим макіяжем очей з блискітками.

Коко Роша / Фото: Associated Press

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