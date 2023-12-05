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Вміє дивувати: Кім Кардашян вбрала 12 ялинок у себе у ванній

Автор
Юлія Кудринська
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Вміє дивувати: Кім Кардашян вбрала 12 ялинок у себе у ванній

Кім Кардаш'ян вбрала 12 ялинок у себе у ванній / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка вкотре здивувала своїх фоловерів у Instagram.

43-річна учасниця реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян підійшла до підготовки до Різдва ґрунтовно. Вона вирішила нарядити не одну, а цілих 12 ялинок і вибрала для цього незвичайне місце – свою ванну кімнату. Мерехтливі ялинки розміром до стелі розташувалися біля вікон її особняка в Лос-Анджелесі.

Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардаш'ян / © Instagram Кім Кардашян
Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардаш'ян / Фото: Instagram Кім Кардашян
Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардаш'ян / © Instagram Кім Кардашян
Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардаш'ян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Моє щасливе місце", — написала Кім у сториз на фото з різдвяними деревами.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян знялася у ретро-рекламі свого бренду. Зірка позувала в образі ефектної засмаглої блондинки із ретро-макіяжем, яка відпочиває десь на гірськолижному курорті.

Кім Кардаш'ян у промокампанії Skims/instagram.com/skims/ / ©
Кім Кардаш'ян у промокампанії Skims/instagram.com/skims/

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Дата публікації
Перегляди
475
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