Вміє дивувати: Кім Кардашян вбрала 12 ялинок у себе у ванній

43-річна учасниця реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян підійшла до підготовки до Різдва ґрунтовно. Вона вирішила нарядити не одну, а цілих 12 ялинок і вибрала для цього незвичайне місце – свою ванну кімнату. Мерехтливі ялинки розміром до стелі розташувалися біля вікон її особняка в Лос-Анджелесі.

Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардаш'ян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардаш'ян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Моє щасливе місце", — написала Кім у сториз на фото з різдвяними деревами.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян знялася у ретро-рекламі свого бренду. Зірка позувала в образі ефектної засмаглої блондинки із ретро-макіяжем, яка відпочиває десь на гірськолижному курорті.

Кім Кардаш'ян у промокампанії Skims/instagram.com/skims/

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