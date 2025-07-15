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- Шоу-бізнес
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Вміє привернути увагу: вагітна Ріанна потрапила під приціл папараці з оголеним животом
Ріанна вкотре довела, що навіть у період очікування малюка потрібно бути собою і одягатися так, як хочеться та як зручно.
Співачка і підприємиця Ріанна під час третьої вагітності знову дивує своїми образами. Зірка всіляко підкреслює вже досить великий живіт різними обтислими вбраннями, а також оголює його за допомогою топів.
Після прем’єри фільму «Смурфики» в Лос-Анджелесі, в якому вона озвучила Смурфетту, зірка з’явилася на вечері в ресторані Giorgio Baldi у дуже ефектному вбранні. Це був ансамбль від Alaïa прет-а-порте осінь-2025, який включав скульптурну довгу спідницю, розшиту лелітками, і топ без рукавів, але з каптуром. Ріанна доповнила вбрання гостроносими білими туфлями-човниками в тон, а також великими діамантовими сережками і браслетами. На очах зірки були окуляри від сонця.
Нагадаємо, що на прем’єрі фільму Ріанна продемонструвала вбрання коричневого кольору від Saint Laurent осінь-зима 2025 пре-а-порте, яке включало довгу сукню з пишною спідницею і шкіряну куртку.
На фотокол дитячого фільму Ріанна вийшла зі своїми синами від репера A$AP Rocky — трирічним Різом і його дворічним братом Ріотом.