Вміє робити ефектні фото: Кайлі Дженнер похизувалася образом в чорній сукні

Дівчина ефектно позувала на вулиці.

Поки Тревіс Скотт полетів до Парижа, щоб відвідати показ чоловічої колекції Dior, в створенні якої брав участь, його кохана Кайлі Дженнер залишилася в Каліфорнії і продовжила свою роботу. Дівчина поділилася в Instagram кадром з нових знімань.

На фото зірка позувала в чорній максісукні від бренду Bottega Veneta. Щоб зробити образ ефектнішим, вона спустила одну бретельку і показала яскраво-зелену білизну, яка поєднувалася з її взуттям.

Волосся Кайлі зібрала, залишивши кілька прядок, а на обличчі візажисти зробили їй гарний макіяж в її улюбленої нюдово-коричневій гамі.

Нагадаємо, що нещодавно Кайлі здивувала шанувальників, коли з'явилася на червоній доріжці з батьком її дочки Стормі Тревісом Скоттом. Разом вони відвідали 72-й щорічний благодійний вечір Parsons Benefit школи Парсонс в Нью-Йорку. Кайлі і Тревіс розійшлися восени 2019 року. За чутками, причиною їхнього розриву стали зради музиканта. Попри це, Кайлі та Тревіс продовжували підтримувати стосунки і разом виховували дочку. Зараз вони нібито працюють над возз'єднанням родини.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Getty Images

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